Аналитики подсчитали среднюю стоимость подарка ко Дню святого Валентина в Петербурге

Мужчины выбирают подарки своим вторым половинкам к 14 февраля гораздо чаще, чем женщины.

В среднем жители Северной столицы тратят 2 700 рублей на подарок ко Дню святого Валентина. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob.

Мужчины готовы преподносить своим вторым половинкам подарки на сумму 3 500 рублей. Средняя стоимость подарка для любимой девушки оценена в 3 200 рублей, для мужа – 2 000 рублей, а для парня – 2 700 рублей.

При этом, сюрпризы к 14 февраля чаще делают именно мужчины. Они также тратят большую сумму на подарки, чем женщины. Тем не менее, в 2023-ем году интерес к празднику в стране в целом поубавился. Число россиян, которые будут праздновать День всех влюблённых, упало на 13 п.п.

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