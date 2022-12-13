Россияне считают Петербург самым романтичным городом

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал, какой российский город путешественники считают самым романтичным. Самым романтичным городом России стал Петербург – Северную столицу выбрали 79,6% опрошенных.
Также довольно часто упоминали Сочи (8%), Москву (6,4%) и Калининград (5,2%).
Также во время опроса выяснилось, что в 2023 году проведут День святого Валентина вместе с парой 63,2% опрошенных клиентов сервиса, остальные в этот день будут одни.
Фото: Piter.tv
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