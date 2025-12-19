Средняя стоимость нового авто в Петербурге и Ленобласти достигла 3,2 млн рублей

Самым быстрорастущим по цене автомобилем стал кроссовер премиум-класса Li Auto L9, средняя стоимость которого взлетела на 6,5%, составив 10,71 млн рублей.

Средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти в январе достигла отметки в 3,2 миллиона рублей, увеличившись на 1,6% по сравнению с декабрем 2025 года, говорится в исследовании сервиса "Авто.ру Бизнес".

Самым быстрорастущим по цене автомобилем стал кроссовер премиум-класса Li Auto L9, средняя стоимость которого взлетела на 6,5%, составив 10,71 млн рублей. Второе и третье места заняли модели Voyah Passion (рост +5,5%, средняя цена — 5,62 млн рублей) и Li Auto L7 (увеличение на 5,2%, средняя стоимость — 9,29 млн рублей).

Антирейтинг возглавила отечественная модель Lada Aura, демонстрируя самое значительное снижение средней стоимости — минус 6%, до 2,52 млн рублей. Далее следуют автомобили китайских брендов Exeed LX (падение на 3,8%, средняя цена — 3,21 млн рублей) и Exeed VX (уменьшение на 3,3%, средняя стоимость — 5,62 млн рублей).

Специалисты отмечают, что основной причиной повышения цен в январе стало обновление прайс-листов большинством автопроизводителей. Дополнительно повлияло повышение удельного веса автомобилей отечественного производства: предложение машин российских марок увеличилось на 11% по сравнению с январём 2025 года. Важным фактором роста стоимости выступила и коррекция размера утилизационного сбора.

Ранее мы сообщили о том, что зарплата таксистов в Петербурге оказалась выше, чем в других регионах.

Фото: Pxhere