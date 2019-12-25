В четверг, 9 июля, стало известно о том, средняя предлагаемая зарплата в Петербурге составляет 48 тысяч рублей. Об этом сообщает компания hh.ru.
По данным сервиса, относительно мая число предложений о работе увеличилось на 41%. Кроме того, число предлагаемых вакансий в Северной столице снизилось на 38%.
Самыми востребованными на рынке остаются специалисты фитнес-индустрии, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.
Ранее мы сообщали о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу.
Фото:pixabay
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