В апреле и мае число арендаторов, покинувших закрытые ТРЦ, возросло незначительно.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что в торговых центрах Петербурга четверть магазинов возобновила работу. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Colliers International.

По подсчетам экспертов, в настоящий момент доля магазинов, которые работают в торговых комплексах составляет от 25% до 40%. Число новых магазинов, которые открылись в первом полугодии 2020 года, сократилось на 70%. Кроме того, доля вакантных площадей составила 3,9%, что больше на 0,5 п.п..

Напомним, что во втором полугодии в Северной столице планируется открытие трёх торговых комплексов.

Ранее мы сообщали о том, что магазины "ИКЕА" в Ленобласти откроются 13 июля.

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