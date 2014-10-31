Средняя предлагаемая зарплата перестала расти в Петербурге

Предполагается, что майский спад средней зарплаты связан с общим снижением активности на рынке труда и продолжительными праздниками.

Работодатели в Петербурге прекратили увеличивать среднюю зарплату в объявлениях о вакансиях, как сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на представителей городского центра занятости.

Предполагается, что майский спад средней зарплаты связан с общим снижением активности на рынке труда и продолжительными праздниками, что указывает на окончание "гонки зарплат".

В рейтинге предлагаемых зарплат лидируют в основном программисты. Высокий доход также доступен водителям-дальнобойщикам категории Е (до 250 тыс. рублей) и специалистам по проектированию архитектуры системы и взаимодействию с клиентами (до 460 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что дефицит водителей автобусов наблюдается в Петербурге.

Фото: Piter.TV