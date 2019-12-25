Дефицит водителей автобусов наблюдается в Петербурге

Представители ОАО «Третий парк» сообщили о дефиците в 20%, что составляет около трехсот человек.

В Петербурге наблюдается острая нехватка водителей автобусов: об этом стало известно на заседании комиссии ЗакСа по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Представители ОАО "Третий парк" сообщили о дефиците в 20%, что составляет около трехсот человек. При этом водителям предлагается зарплата до 85 тыс. рублей.

В ООО "Вест-Сервис" и ООО "Такси" не хватает 400 водителей, которым готовы платить до 100 тыс. рублей. По мнению представителей этих компаний, в Петербург перестали переезжать водители из других регионов, а также на ситуацию повлияла реформа общественного транспорта и рост зарплат в других регионах страны.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург привлечет 4,5 млрд рублей в развитие бренда XCite.

Фото: backyard-space.ru