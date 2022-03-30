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Петербург привлечет 4,5 млрд рублей в развитие бренда XCite
Сегодня, 16:59
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Петербург привлечет 4,5 млрд рублей в развитие бренда XCite

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Кроме того, планируется создание около 500 новых рабочих мест.

ООО "Автозавод Санкт-Петербург", ранее известный как завод Nissan, в ходе ПМЭФ-2024 подписал соглашение о реализации инвестиционного проекта с правительством Петербурга. Документ подписали губернатор города и генеральный директор предприятия Иван Миронов.

Согласно соглашению, инвестиции в модернизацию производства и развитие модельного ряда бренда XCite составят 4,5 млрд рублей. Кроме того, планируется создание около 500 новых рабочих мест.

В настоящее время Автозавод Санкт-Петербург ведет переговоры с администрацией города относительно поставок автомобилей для городских государственных предприятий, подтвердил генеральный директор завода Иван Миронов.

Кроме того, интерес к приобретению автомобилей XCITE для своего автопарка проявило Законодательное собрание Петербурга, подтвердил спикер ЗакСа Александр Бельский.

Ранее мы сообщили о том, что консорциум робототехники и систем интеллектуального управления будет создан в Петербурге.

Фото: XCite

Теги: xcite, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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