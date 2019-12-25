Средняя петербургская семья в 2020 году потратила на ремонт 327 тысяч рублей

Квартиру обновляла каждая девятая семья в городе.

Средняя петербургская семья в прошлом году потратила на ремонт 327 тысяч рублей, обновляла квартиру каждая девятая семья. Такими данными поделилась дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование".

Отмечается, что траты петербуржцев в 2020 году оказались на 62 тысячи рублей или на 23% больше, чем в среднем по стране. Ремонт чуть крупнее мелкого косметического сделали 11% петербургских семей, что на 3% больше, чем в среднем по стране. 84,4% россиян взялись обновлять квартиры именно в год пандемии, решив улучшить качество жилья, еще 7,8% респондентов клеили обои и клали плитку и паркет, переехав в новую жилплощадь. Еще 3,5% опрошенных делали вынужденный ремонт после прорыва трубы или соседского потопа.

Чаще всего россияне оклеивали и красили стены, ремонтировали ванные комнаты, устанавливали пластиковые окна, обновляли кухню или потолки, реже перепланировали квартиры и меняли входные двери. Также подсчитано, что 51% россиян только копят деньги на ремонт квартиры, еще 13% взяли на эти цели кредит или заняли у родственников. Из текущих доходов оплатить ремонт получилось у 29% респондентов.

В Сбербанке рассказали, что в прошлом году их дочерний проект урегулировал свыше 10 тысяч страховых случаев по программам "Защита дома +" и страхования ипотеки. Программа покрывает риски залива, пожара, ограблений и других чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы писали, что прокуратура обнаружила в Петербурге несколько нелегальных свалок.

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