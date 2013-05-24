  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура обнаружила в Петербурге несколько нелегальных свалок
Сегодня, 7:21
37
Alena_Zinovieva

Прокуратура обнаружила в Петербурге несколько нелегальных свалок

0 0

Хуже всего ситуация с мусором обстоит в спальных районах города, где идет активное строительство.

За минувший год сотрудники прокуратуры выявили несколько незаконных мусорных полигонов в разных районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Хуже всего ситуация со свалками обстоит в спальных районах города, где идет активное строительство. Одну из них нашли в Пушкинском районе. Там лежали отходы четвертого и пятого классов опасности. Вред окружающей среде оценили почти в 260 млн рублей.

Кроме того, свалку обнаружили у Пискаревского проспекта в Красногвардейском районе. Стражи порядка изъяли шесть большегрузных автомобилей и экскаватор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Также "уголовкой" завершилась проверка Кировского района города, где находился полигон в районе Угольной гавани.

Ранее мы писали, что в Кировском районе Петербурга до конца мая будет ликвидировано десять несанкционированных свалок.

Фото: pixabay.com

Теги: нарушение, прокуратура, свалки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии