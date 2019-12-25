Средняя цена на автомобиль в Петербурге возросла почти до 2 млн рублей

В Москве можно приобрести новый автомобиль за 2,9 млн а подержанный вариант стоит около 1,7 млн рублей.

В период с января по июнь 2023 года стоимость нового автомобиля в РФ возросла на 12% и достигла 1,9 млн рублей. Цена на автомобили с пробегом также подскочила до 1,3 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков.

Стоимость авто в Северной столицы в среднем составляет 1,8 млн, подержанная машина обойдётся в 1,4 млн рублей. В Москве можно приобрести новый автомобиль за 2,9 млн а подержанный вариант стоит около 1,7 млн рублей.

Наиболее успешно продажи авто за первые 6 месяцев года шли в Москве, Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 31% горожан следит за курсом доллара и евро.

Фото: Piter.TV