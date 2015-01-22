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Средний размер пенсий в России составил более 23 тыс. рублей
Сегодня, 7:45
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Средний размер пенсий в России составил более 23 тыс. рублей

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Численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила более 41 млн человек.

Средний размер пенсий в России составил более 23 тыс. рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Социального фонда  РФ.

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсии в стране достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц. Численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек. Отмечается, что страховые пенсии получают более 33 млн человек.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге и Ленобласти досрочно выплатят пенсии и детские пособия.

Фото: pxhere.com

Теги: деньги, пенсия, россия, социальный фонд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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