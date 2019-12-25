Гражданин со стабильным уровнем дохода вынужден брать кредит в банке на более крупную сумму.

Средний размер ипотеки в России впервые превысил 3 миллиона рублей из-за роста цен на недвижимость. Об этом сообщает бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средний размер ипотеки вырос на 1,7% и достиг рекордных 3 004 000 рублей.

Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость. Олег Лагуткин, генеральный директор "Эквифакс"

По его словам, рост цен на недвижимость приводит к тому, что гражданин со стабильным уровнем дохода вынужден брать кредит в банке на более крупную сумму.

Лагуткин отметил, что рост средней суммы ипотеки пока не вызывает опасений.

Ранее Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов.

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