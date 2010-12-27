Средний чек в Ленобласти вырос до 759 рублей

В тройке лидеров покупок - пиво, лекарства, хлеб.

Средний чек покупателей в магазинах Ленинградской области вырос до 759 рублей, это на 85 рублей меньше, чем в Санкт-Петербурге (844 рубля). Об этом сообщает компания "Такском".

Больше всего жители региона тратят на фармацевтические продукты, парфюмерию, алкоголь, сигареты, мясную продукцию, вино, морепродукты и рыбу. При этом, в тройке лидеров - пиво, лекарства, хлеб. Еще в июле средний чек в Санкт-Петербурге составлял 816 рублей, в Ленинградской области - 750 рублей. Специалисты считают, что увеличение среднего чека говорит об улучшении уровня жизни.

Ранее средний чек покупок петербуржцев достиг минимального уровня.

Фото: ИА REX/ ВК