Средний чек в Ленобласти вырос до 759 рублей

Средний чек покупателей в магазинах Ленинградской области вырос до 759 рублей, это на 85 рублей меньше, чем в Санкт-Петербурге (844 рубля). Об этом сообщает компания "Такском".
Больше всего жители региона тратят на фармацевтические продукты, парфюмерию, алкоголь, сигареты, мясную продукцию, вино, морепродукты и рыбу. При этом, в тройке лидеров - пиво, лекарства, хлеб. Еще в июле средний чек в Санкт-Петербурге составлял 816 рублей, в Ленинградской области - 750 рублей. Специалисты считают, что увеличение среднего чека говорит об улучшении уровня жизни.
Ранее средний чек покупок петербуржцев достиг минимального уровня.
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