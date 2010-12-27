Средний чек покупок петербуржцев достиг минимального уровня

Стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей (снижение на 7%).

Значение Индекса снизилось в семи из восьми федеральных округов и почти во всех типах торговых точек. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Romir".

В июле средний чек составил 496 рублей, но показатель падает уже 4-ый месяц подряд. Из всех федеральных округов, средний чек вырос только в Северо-Кавказском (до 681 рубля, т.е. +15%). В остальных округах отмечается снижение до 7,6%. Так в Северо-Западном федеральном округе чек снизился до 564 рублей (- 7,4%).

В самом Санкт-Петербурге стоимость одного похода в магазин в июле составила 636 рублей (- 7%). В прочих городах-миллионниках чек снизился в среднем на 3%, в городах с населением от полумиллиона до миллиона - на 7,3% и в городах с населением менее 500 тысяч жителей средний чек уменьшился всего на 0,7%.

Средний чек петербуржцев за границей составляет 2020 рублей.

Фото: ИА REX/ ВК