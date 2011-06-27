На 42% подорожал ужин в ресторанах Петербурга

По словам экспертов, рост инфляции в этой сфере составил 20−22% в текущем году. Это больше, чем на розничном рынке продуктов.

В Петербурге средний чек в заведениях общественного питания вырос на 42% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают аналитики из ЮKassa, изучив платежи в кафе и ресторанах во всех регионах России с 1 июня по 15 августа 2022 года, пишет "РБК Петербург".

В среднем петербуржцы и гости города оставляют 2 797 рублей за одно посещение ресторана или кафе летом в текущем году. Это самый высокий показатель в России, за исключением Москвы и области.

Следом за Петербургом идет Красноярский край, где средний чек – 2 444 рубля, далее Новосибирская область – 2009 рублей.

Отмечается, что в Нижегородской области стоимость среднего чека выросла на 54%, в Ростовской области — на 49%. В Ленобласти рост составил 42%, как и в Петербурге.

По словам экспертов, рост инфляции в этой сфере составил 20−22% в текущем году. Это больше, чем на розничном рынке продуктов. В связи с этим индекс потребительских цен в ресторанной отрасли в первой половине 2022 года достиг максимума за последние восемь лет.

Фото: phxere

