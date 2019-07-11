Средний чек россиян в июне составил 556 рублей

Эксперты заявили об увеличении трат россиян при походе в магазин. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на данные холдинга "Ромир".
Средний чек в первый летний месяц увеличился на 3 рубля по сравнению с маем. В июне россияне закупались на 556 рублей, в мае на 553 рубля, в апреле на 557 рублей, в среднем.
Социологи обратили внимание на то, что в июне россияне стали намного больше тратить при походах в гипермаркеты. При этом, большая часть людей все равно продолжает экономить.
Ромир: "Средний чек петербуржцев в мае снизился на 2,5%".
Видео: YouTube/ Наука 2.0
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