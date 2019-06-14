Ромир: "Средний чек петербуржцев в мае снизился на 2,5%"

Средний чек россиян за один поход в магазин в мае 2019 года уменьшился на 0,7%.

Средний чек россиян за один поход в магазин в мае 2019 года уменьшился на 0,7%, или на 4 рубля по сравнению с апрелем и составил 553 рубля. Это значение стало самым низким с начала 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования "Ромир".

Однако, средний чек на 1,6% вырос на Дальнем Востоке, на 1,2% в Поволжье и на 0,9% на Урале. В Центральном районе показатель снизился на 3,6%, на Северо-Западе на 0,5%. В двух столицах примерно одинаковый показатель: в Москве – снижение на 2,5%, в Петербурге – на 2,6%.

Аналитики отмечают, что потребительская активность в мае была снижена из-за продолжительных праздников.

В июне Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение "санкционных" продуктов.

Видео: YouTube/ Pavel K