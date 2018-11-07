В июле средний чек россиян составил 546 рублей

По сравнению с июнем размер чека упал на 1,8%.

В июле средний чек россиян снизился до 546 рублей. По сравнению с июнем это на 1,8% или на 10 рублей меньше. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Резко снизилась сумма на Северо-Западе, на 3,2% до 598 рублей. На Урале и в Сибири средний чек снизился на 3,1% до 559 и 462 рублей соответственно.

Как отметил президент холдинга, размер чека стал снижаться из-за удешевления овощей и фруктов. Однако, по сравнению с июлем прошлого года чек вырос на 3,6%.

Видео: YouTube/ Наука 2.0