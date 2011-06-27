Средний чек автокредита в Петербурге достиг 1,6 млн рублей

Автокредиты в Петербурге за июль выросли на 21%.

В июле банки Петербурга выдали автокредиты на сумму 9,17 млрд руб., что на 21% больше июня, средний чек составил 1,6 млн руб.

По информации Объединённого кредитного бюро, в июле петербургские банки оформили 5650 автокредитов, что на 15% превышает количество займов, выданных в июне.

Средний размер автокредита увеличился на 5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,6 млн руб. Общий объём выдачи достиг 9,17 млрд руб.

В масштабах РФ за июль банки выдали 110 530 автокредитов на сумму 158,02 млрд руб. Средний чек по стране составил 1,43 млн руб. Объём кредитования вырос на 19%, а количество займов — на 13%.

Рост автокредитования связывают с повышением спроса на новые и подержанные автомобили, а также с адаптацией банков к изменению рыночных условий.

