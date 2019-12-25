Эксперты подсчитали средний бюджет петербуржцев на новогодние каникулы

Год назад жители города планировали потратить 21 тысячу рублей, в 2022 году – 19,3 тысячи рублей, в 2021 году – 20,4 тысячи рублей, в 2020 году – 20,7 тысячи рублей, а в 2019 году – 19,5 тысячи рублей.

Средний бюджет россиян на празднование Нового года и каникул увеличился на 7% за прошедший год. Исследование проводилось сервисом поиска высокооплачиваемых вакансий SuperJob, в нем участвовали представители трудоспособного населения из различных регионов страны.

Почти каждый третий россиянин занимается планированием праздничных затрат. В среднем участники опроса намерены потратить около 21 тысячи рублей на одного человека, исключая расходы на подарки. За год сумма увеличилась на 7%.

В Петербурге средний праздничный бюджет жителей в этом году достигнет 22,4 тысячи рублей. Год назад жители города планировали потратить 21 тысячу рублей, в 2022 году – 19,3 тысячи рублей, в 2021 году – 20,4 тысячи рублей, в 2020 году – 20,7 тысячи рублей, а в 2019 году – 19,5 тысячи рублей.

Женщины чаще занимаются предварительным расчетом трат (36%) по сравнению с мужчинами (30%). При этом женский бюджет ниже мужского: 19,5 тысячи рублей против 22,2 тысячи рублей соответственно.

Те россияне, чей доход превышает 100 тысяч рублей, чаще планируют свои расходы на начало января, чем те, кто зарабатывает меньше (35%). Соответственно, те, кто получает больше, планируют потратить больше: 16,2 тысячи рублей среди респондентов с заработком до 50 тысяч рублей и 24,3 тысячи рублей среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Исследование показало, что наибольшие суммы на празднование планируют москвичи и петербуржцы (24,1 тысячи рублей и 22,4 тысячи рублей на человека соответственно). В пятерку лидеров также вошли Красноярск, Екатеринбург и Самара (20,5 тысячи рублей, 20,2 тысячи рублей и 19,8 тысячи рублей соответственно). В Нижнем Новгороде предполагаемые затраты увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом (до 18,3 тысячи рублей), в Перми и Новосибирске – на 10% (18,4 тысячи рублей и 18 тысяч рублей соответственно).

Ранее мы сообщили о том, что самообразованием во время каникул займутся 20% петербуржцев.

Фото: Piter.TV