Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила более 2 млн рублей

С начала года цена выросла на 21%.

В августе 2021 года в России средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 140 тыс. рублей. Как сообщает агентство "Автостат", с начала года средняя цена автомобиля выросла на 21%.

По информации агентства, в первом полугодии средневзвешенная цена автомобиля в России составила 1,8 млн рублей, в июле одна поднялась до 1,9 млн рублей, а в августе превысила 2 млн рублей.

За восемь месяцев общий объем авторынка в России составил 1 млн новых автомобилей. Это на 21,3% больше по сравнению с январем-июлем 2020 года.

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