Петербургские суды составили портрет типичного преступника в 2023 году

Как выяснилось, это мужчина, ему 37 лет, зовут его Владимир, одинокий, близнец по знаку зодиака.

В течение 2023 года суды и мировые судьи Петербурга рассмотрели дела против 14 571 человека. Из числа осужденных 241 человек не достигли совершеннолетия, а на женщин пришлось 1 728 приговоров. Об этом сообщила глава Объединённой пресс-службы судов города, Дарья Лебедева.

Также суды составили портрет типичного преступника за прошлый год. Как выяснилось, это мужчина, ему 37 лет, зовут его Владимир, одинокий, близнец по знаку зодиака. Чаще всего осуждённые являются опытными воришками.

Так, в 8 536 случаях осужденным было 37 лет. Чаще всего (1 341 случай) преступников зовут Владимир. Часто оказывались на скамье подсудимых Александры (1 047 человек) и Викторы (740 человек). Они в основном являлись гражданами одной из стран СНГ, и обладали средним профессиональным образованием, работали разнорабочими или не имели постоянных источников дохода.

Преступления, как правило, совершались в одиночку и в трезвом виде. Из общего числа преступлений только 991 было совершено в состоянии алкогольного опьянения, а ещё 269 - в состоянии наркотического опьянения. В 3 530 случаях приговор стал не первым для осуждённых. Почти половину преступников (6 158 человек) приговорили за кражу по статье 158 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что осужденному пожизненно неонацисту не выплатят компенсацию за напугавших его собак в "Крестах".

Фото: Pxhere