С марта по май количество обращений за "золотыми паспортами" увеличилось на 20%.

Среди россиян вырос спрос на паспорта других стран во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на информацию от консалтинговой компании Knight Frank.

Сообщается, что граждане РФ стали чаще интересоваться так называемыми "золотыми паспортами". Это программа, по которой можно получить гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции — например, на недвижимость.

Чаще других россияне интересовались гражданством Португалии, а также Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невиса, Кипра и Мальты.

Отмечается, что сейчас "купить" гражданство дешевле, чем до пандемии коронавируса, так как туристический поток сократился в разы и странам требуются инвестиции.

С марта по май количество обращений за "золотыми паспортами" увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее в правительстве поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ.

Фото: pixabay.com