Среди кошек циркулирует потенциально опасный коронавирус для человека

Образцы крови были взяты задолго до начала пандемии.

Ученые из Университета Теннесси провели исследование и нашли в образцах крови кошек антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса. Статья была опубликована на сайте biorxiv.

В статье говорится, что образцы крови были взяты задолго до начала пандемии.

К нашему удивлению, 70 процентов проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии — прим. ред.), — говорится в статье.

Ученые объяснили это тем, что кошки с вирусом, спайковый белок которого очень похож на белок возбудителя коронавируса. Это может вызвать выделение кросс-реактивных антител против него.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что прямо сейчас среди американских кошек циркулирует потенциально опасный вирус.

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