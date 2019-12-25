Среда в Ленобласти пройдет без дождей

Воздух снова прогреется до +10 градусов.

В среду, 22 апреля, в Ленинградской области ожидается умеренно теплая погода без осадков. Лю этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью температура прогреется от -1 до +4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +10.

В течение суток ветер сменит направление с северо-восточного на северо-западный. Ночью порывы составят 5-10 м/с, днем – 7-12 м/с. Атмосферное давление не изменится.

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Фото: Pixabay