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Среда в Ленобласти пройдет без дождей
Сегодня, 17:18
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lizapoluda

Среда в Ленобласти пройдет без дождей

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Воздух снова прогреется до +10 градусов.

В среду, 22 апреля, в Ленинградской области ожидается умеренно теплая погода без осадков. Лю этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью температура прогреется от -1 до +4 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +10. 

В течение суток ветер сменит направление с северо-восточного на северо-западный. Ночью порывы составят 5-10 м/с, днем – 7-12 м/с. Атмосферное давление не изменится.

Ранее мы рассказали о том, что новый конкурс #ЛенинградскийCадовод объявлен в Ленобласти.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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