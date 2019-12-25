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Новый конкурс #ЛенинградскийCадовод объявлен в Ленобласти
Сегодня, 13:50
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lizapoluda

Новый конкурс #ЛенинградскийCадовод объявлен в Ленобласти

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Участники покажут, что растет у них на грядках.

В социальных сетях ВКонтакте и Instagram стартует новый конкурс #ЛенинградскийCадовод для жителей Ленобласти и местных дачников. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Конкурс проводится с 20 по 27 апреля. Участникам необходимо выложить одно фото с рассадой, которую удалось вырастить во время самоизоляции на грядке, в теплицах или на подоконнике. Важно, чтобы работы были опубликованы не раньше первого конкурсного дня. 

Снимки будут оцениваться в номинациях  "Самый ухоженный", "Самый экзотический" и "Самый стильный". Полуфиналистов объявят 28 апреля: они получат шанс пройти в финал и получить необычные призы.

Ранее мы рассказал о том, что волонтеры в масках и перчатках вручают призы победителям конкурса #ЛенинградскийДомосед.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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