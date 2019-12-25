Волонтеры в масках и перчатках вручают призы победителям конкурса #ЛенинградскийДомосед

Один из награжденных планирует разделить триумф с другими жителями.

В Ленобласти проходит вручение призов по итогам конкурса #ЛенинградскийДомосед, объявленного Александром Дрозденко. Один из победителей выложил фотографию, на которой запечатлен торжественный момент, в своем Instagram-аккаунте.

Приз Александру Гудкову за победу в номинации "Лучший текстовый пост" принес волонтер, обеспеченный средствами личной защиты.

Молодой человек поблагодарил всех проголосовавших за него пользователей и главу региона, а также сообщил, что на данный момент рассматривает все возможности помощи другим ленинградцам в тяжелый период эпидемии.

Ранее мы рассказали о том, что педагог из Ленобласти стала призером конкурса "Учитель года".

Фото: Instagram / aleksgk