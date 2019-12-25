Речь идёт о министре природных ресурсов Дмитрии Кобылкине.

Сразу три федеральных министра уйдут в отставку в ближайшее время. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник в администрации президента.

Речь идёт о министре природных ресурсов Дмитрии Кобылкине. Известно, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в скором времени сменит полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.

Также в отставку отправится и министр транспорта Евгений Дитрих. Издание РБК отмечало, что в ближайшее время он может возглавить Белгородскую область.

Ранее Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства.

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