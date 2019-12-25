Сразу несколько районов Петербурга избавили от незаконных автостоянок

Сотрудники Комитета по контролю за имущество Петербурга за два дня освободили больше 40 тысяч квадратных метров.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что в Петербурге ликвидировали сразу в нескольких районах незаконные парковки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Как оказалось, за два дня ведомство освободило от незаконных парковок в Петербурге около 40 тысяч квадратных метров. Например, "Балтийская группа" незаконно расширила парковку на проспекте Народного Ополчения, напротив дома 233. Также землю от автостоянок освободили в Петергофе и на Советском проспекте.

Отмечается, что на всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения. Однако владельцы парковок проигнорировали их.

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Фото:pixabay