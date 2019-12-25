Смольный предложил петербуржцам выбрать объекты благоустройства

В список войдет 10 участков.

Петербургский комитет по благоустройству предложил горожанам выбрать 10 объектов, которые могут внести в адресную программу благоустройства текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Опрос, размещенный на сайте комитета, продлится с 17 февраля по 29 февраля. В первоначальном списке – 15 объектов зеленых территорий. Участки, которым в первую очередь необходимо восстановление, выберут именно петербуржцы.

Программа благоустройства территорий для формирования комфортной городской среды в Петербурге идет с 2017 года, за это время в городе благоустроили порядка 1600 объектов, среди которых – парки, скверы, сады.

Ранее мы рассказывали, что застройщик сохранит Жемчужный пляж для петербуржцев.

Фото: пресс-служба Смольного