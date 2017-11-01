Сразу на двух станциях метро в Петербурге вышла из строя платежная система

В метрополитене собрались огромные очереди.

Вечером 9 августа, на станциях метро "Горьковская" и "площадь Восстания" вышла из строя вся платежная техника.

На снимках, которыми поделились очевидцы видно, что из-за этого коллапса образовались огромные очереди.

Все кассы и аппараты не работают, комп завис огромная очередь , передает горожанин.

Пассажиры передают, что приобретение жетонов также невозможно.

Попытались пройти бесплатно не пустили продали жетон без сдачи если, отмечает пассажир.

Ранее мы писали о том, что "Удельная" поплыла: около метро прорвало трубы с горячей водой.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК