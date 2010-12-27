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"Удельная" поплыла: около метро прорвало трубы с горячей водой
Сегодня, 20:34
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IRINA_CHALKINA
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"Удельная" поплыла: около метро прорвало трубы с горячей водой

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Вода совсем скоро доберется до дверей метрополитена!

Вечером 8 августа, около метро "Удельная" провало трубы с горячей водой.

На снимках, которыми поделились прохожие видно, что уже образовалась огромная лужа. 

Многие из очевидцев отмечают, что из-за такого инцидента пришлось переставлять машины, ведь, "фонтан бьет как раз на парковочной зоне".

Жители Выборгского района не унывают и даже шутят.

У кого там горячую воду отключили? Вэлком!, пишет горожанин. 

Ранее мы писали о том, что в Приморском районе затопило улицы из-за прорыва трубы 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

Теги: выборгский район , петербург , прорвало трубы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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