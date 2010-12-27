"Удельная" поплыла: около метро прорвало трубы с горячей водой

Вода совсем скоро доберется до дверей метрополитена!

Вечером 8 августа, около метро "Удельная" провало трубы с горячей водой.

На снимках, которыми поделились прохожие видно, что уже образовалась огромная лужа.

Многие из очевидцев отмечают, что из-за такого инцидента пришлось переставлять машины, ведь, "фонтан бьет как раз на парковочной зоне".

Жители Выборгского района не унывают и даже шутят.

У кого там горячую воду отключили? Вэлком!, пишет горожанин.

Ранее мы писали о том, что в Приморском районе затопило улицы из-за прорыва трубы

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК