В Петербурге спуски к воде приравняли к причалам

В список, утверждённый Арбитражным судом, попали 10 спусков.

Арбитражный суд Петербурга вынес постановление о приравнивании 10-ти спусков к воде в центре города к причалам. Все объекты находятся на контроле Агентства внешнего транспорта.

Так, новый статус достался спуску №3 на Синопской набережной, спуску №1 на Свердловской набережной, спуску №5 на Арсенальной набережной, части спуска на Петровской набережной, участку Дворцовой набережной, частям спусков Мытнинской набережной, №2 на Английской и Адмиралтейской набережных, спуску №1 на набережной Большой Невки, спуску №3 на Петроградской набережной.

В связи с тем, что спуски теперь считаются причалами, разрешено их использование для швартования прогулочных и круизных судов. То есть, у каждого объекта должен быть свой паспорт причала или причального сооружения.

Ранее мы сообщили о том, что набережные, мосты и парки Петербурга снабдят акустическими смарт-системам.

Фото: Piter.TV