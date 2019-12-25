Набережные, мосты и парки Петербурга снабдят акустическими смарт-системами

Технология уже активно используется в проектах "Караоке на мосту" и "Поющие мосты".

В Северной столице расширяют применение смарт-систем для распределения звука. Акустические устройства будут использоваться не только при запуске проектов "Караоке на мосту" и "Поющие мосты", как это было раньше. Их также установят на набережных и в городских парках, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Представитель власти напомнил, что изначально системы использовались в Северной столице для работы систем оповещения населения. Однако с развитием технологий они могут применяться как для телеком-услуг и развития цифровой инфраструктуры. По словам Казарина, системы установят в рамках "цифровой трансформации" города.

Кроме того, в Петербурге будет реализован проект "Чистое небо", в рамках которого пройдет установка инженерных сетей акустического оборудования.

Ранее мы сообщили о том, что в проект "Сердце Петербурга" подключат три моста.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"