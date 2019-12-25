В проект "Сердце Петербурга" подключат три моста

Проект будет объединять мосты за счет акустической системы.

В Петербурге мосты Троицкий, Биржевой и Дворцовый планируют включить в проект "Сердце Петербурга". Об этом во вторник, 19 июля, сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

Проект будет объединять мосты за счет акустической системы: будут установлены смарт-системы распространения звука.

Добавим, что изначально вышеуказанная технология создавалась для развития системы оповещения населения в случае ЧС.

Ранее график разводки мостов изменят 19 и 21 июля из-за подготовки к Военно-морскому параду. Проезд транспорта по мостам в указанный период будет запрещен.

Фото: Piter.tv

