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В проект "Сердце Петербурга" подключат три моста
Сегодня, 20:37
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В проект "Сердце Петербурга" подключат три моста

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Проект будет объединять мосты за счет акустической системы.

В Петербурге мосты Троицкий, Биржевой и Дворцовый планируют включить в проект "Сердце Петербурга". Об этом во вторник, 19 июля, сообщает пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина.

Проект будет объединять мосты за счет акустической системы: будут установлены смарт-системы распространения звука.

Добавим, что изначально вышеуказанная технология создавалась для развития системы оповещения населения в случае ЧС.

Ранее график разводки мостов изменят 19 и 21 июля из-за подготовки к Военно-морскому параду. Проезд транспорта по мостам в указанный период будет запрещен.

Фото: Piter.tv
 

Теги: биржевой мост, дворцовый, троицкий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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