График разводки мостов изменят 19 и 21 июля из-за подготовки к Военно-морскому параду

Проезд транспорта по мостам в указанный период будет запрещен.

График разводки мостов изменят в связи с репетициями Главного Военно-Морского парада. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

В ночь на 19 и 21 июля мосты будут разведены:

Литейный — с 01:40 до 06:00;

Троицкий — с 01:20 до 06:00;

Дворцовый — с 01:10 до 02:50 и 03:10 до 06:00;

Благовещенский — с 01:25 до 02:45 и 03:10 до 06:00.

На время разводки проезд транспорта по мостам будет запрещен. Отмечается, что движение закрывается за 15 минут и после разведения мостов.

День Военно-морского флота в этом году пройдет 31 июля. Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, что в главном военно-морском параде в Петербурге впервые примет участие женский экипаж.

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Фото: Piter.tv