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Жителям Кронштадта напомнили об опасности катания с горки у Якорной площади после несчастного случая с ребенком
Сегодня, 14:05
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nadezhda_sib

Жителям Кронштадта напомнили об опасности катания с горки у Якорной площади после несчастного случая с ребенком

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Кататься со спуска у оврага может быть опасно для жизни и здоровья.

Жителям Кронштадта и гостям городам напомнили о том, что катание с крутых склонов оврага у Якорной площади может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу. Сообщение было опубликовано в группе районной администрации в "ВКонтакте". 

Накануне там пострадал ребенок. Девочка получила травмы в результате катания на ватрушке. Ее диагностировали в больницу с плечевым вывихом и переохлаждением. Piter.TV показал происходящее на видео. 

Спуск огражден, также там установлены таблички, напоминающие об опасности. Это касается и склонов у Летнего сада. Горку, по всей видимости, решили засыпать песком, чтобы она не вызывала соблазна прокатиться. 

Фото: vk.com/kronshtadtcity

Теги: ватрушка, катание с горки, кронштадт, якорная площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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