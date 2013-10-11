Жителям Кронштадта напомнили об опасности катания с горки у Якорной площади после несчастного случая с ребенком

Кататься со спуска у оврага может быть опасно для жизни и здоровья.

Жителям Кронштадта и гостям городам напомнили о том, что катание с крутых склонов оврага у Якорной площади может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу. Сообщение было опубликовано в группе районной администрации в "ВКонтакте".

Накануне там пострадал ребенок. Девочка получила травмы в результате катания на ватрушке. Ее диагностировали в больницу с плечевым вывихом и переохлаждением. Piter.TV показал происходящее на видео.



Спуск огражден, также там установлены таблички, напоминающие об опасности. Это касается и склонов у Летнего сада. Горку, по всей видимости, решили засыпать песком, чтобы она не вызывала соблазна прокатиться.

Фото: vk.com/kronshtadtcity