В Екатеринбурге спасли детей, живших с трупами своих родителей в Екатеринбурге

Несовершеннолетних передадут родственникам или определят в социальный центр до решения вопроса об опекунстве.

Из квартиры на Таганской улице в Екатеринбурге вызволили детей, которые несколько дней жили с мёртвыми родителями. Об этом телеканалу "360" рассказал руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Детей передадут родственникам или определят в социальный центр до решения вопроса об опекунстве.

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области

После освобождения несовершеннолетние были госпитализированы с обезвоживанием. Им оказывают помощь медики.

Отметим, то сообщение о плаче детей в УМВД РФ по Екатеринбургу поступило от соседки семьи в среду, 15 марта. Предполагается, что погибшие родители отравились неустановленным веществом.

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Фото: Piter.TV