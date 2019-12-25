Эксперты спрогнозировали рост спроса петербуржцев на недвижимость за рубежом

Ранее люди откладывали покупку из-за невозможности осмотреть объекты.

В Петербурге до конца года может значительно вырасти спрос на покупку недвижимости за рубежом. Такие прогнозы сделали эксперты Knight Frank St Petersburg.

Они посчитали, что весной-летом текущего года интерес к жилью за границей среди жителей Петербурга подскочил на 23%. Ранее люди откладывали покупку из-за невозможности осмотреть объекты.

Также стабильно растет спрос на программы второго гражданства и временного вида на жительство. Эксперты ожидают, что до конца 2021 года при условии полного открытия границ интерес к покупке жилья за границей может увеличиться на 30%.

Наибольший интерес жители Петербурга проявляют к недвижимости в Греции, Португалии и на Карибских островах.

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