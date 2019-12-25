Спрос на загородную недвижимость в Петербурге стал рекордным

На спрос повлияла ситуация с коронавирусом и общая ситуация с закрытием границ из-за пандемии.

Размер спроса на загородную недвижимость в Петербурге достиг рекордных показателей. Такие данные привел 23 октября ТАСС со ссылкой на исследование консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

Отмечается, что за девять месяцев 2020 года на "первичном" загородном рынке города и области объем продаж составил 7,2 тысячи сделок. Этот показатель на 75% больше, чем за аналогичный период в 2019-м году и на 35% выше объема спроса за весь минувший год.

Размер предложения на рынке за аналогичный период сократился до минимума за последние 9 лет. К концу третьего квартала 2020 года он составил составил 17,5 тысяч лотов. На спрос повлияла ситуация с коронавирусом и общая ситуация с закрытием границ из-за пандемии, считают специалисты.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выделил около 500 миллионов рублей для обеспечения жильем молодых семей. Семьи смогут приобрести квартиры на льготных условиях.

Фото: Piter.tv