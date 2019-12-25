Спрос на загородное жилье в Петербурге вырос на 20%

В частности, рекордный спрос объясняется переходом части компаний на дистанционную работу.

Спрос на загородную недвижимость в России растет рекордными темпами. Об этом заявил руководитель центра загородной недвижимости "Этажи" Антон Сауков, пишут РИА Новости.

В мае этого года число заявок на подбор загородных домов в России выросло на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Москве за первые две недели июня наблюдается увеличение спроса на 23%, в Петербурге – на 20%.

В частности, рекордный спрос на загородную недвижимость объясняется переходом части компаний на дистанционную работу. Также эксперты связывают это с активным развитием сельской ипотеки, снижением ставок по банковским депозитам и использованием материнского капитала для приобретения загородных домов. В первую очередь потенциальных покупателей интересуют готовые дома, в которых можно жить круглый год.

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