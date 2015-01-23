Спрос на юристов в Ленобласти увеличился на 12%

Индекс конкуренции в целом по стране составляет 13,1 резюме на вакансию, что находится в пределах нормального диапазона конкуренции в 4-8.

Специалисты сервиса hh.ru провели анализ ситуации на рынке труда в Ленинградской области и выяснили, насколько востребованы юристы в этом регионе. Согласно полученным данным, спрос на юристов в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 12%.

Юристы не относятся к дефицитным профессиям. Индекс конкуренции в целом по стране составляет 13,1 резюме на вакансию, что находится в пределах нормального диапазона конкуренции в 4-8. В Ленинградской области уровень конкуренции для юристов на данный момент оценивается примерно в 12 резюме на вакансию.

В 47-м регионе юристы могут зарабатывать около 57,5 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом доход юристов в Ленинградской области остался на прежнем уровне.

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