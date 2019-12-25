За месяц спрос на водителей в Петербурге вырос почти на 75%

В отрасли наблюдается дефицит кадров.

Спрос на водителей в Северной столице за последний месяц вырос на 74%. Как подчитали аналитики "HeadHunter Северо-Запад", на данный момент в городе доступно свыше 4 тыс. таких вакансий со средней зарплатой в размере 85 тыс. рублей.

Специалисты отмечают тенденцию к дефициту кадров в отрасли. На одно предложение в среднем приходится 3,8 резюме.

Петербургские работодатели предлагают от 150 тыс. рублей водителям самосвала с полуприцепом, от 160 тыс. рублей водителям с личным автомобилем и сборщикам. От 200 тыс. могут получить водители автобетоносмесителя и те, кто получил категорию категории "Е" для перевозки крупногарабитных грузов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вырос спрос на психологов.

Фото: Piter.TV