Петербуржцы из-за аномальной жары раскупили вентиляторы

Вентиляторы есть в интернет-магазинах, но ждать их нужно до 4 дней.

На фоне аномальной жары петербуржцы раскупили вентиляторы и портативные кондиционеры. Полки магазина стали пустыми, а доставку из интернет-магазинов приходится ждать по несколько дней. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях.

Один из покупателей рассказал, что в одном из магазинов сети DNS устройства закончились накануне. Также пустые полки и в "Леруа Мерлен".

Еще один потенциальный покупатель отметил, что на полках остались только вентиляторы за 6-9 тысяч рублей, а у него из-за стеклянного балкона дома +40 градусов.

Также в Петербурге выросли продажи прохладительных напитков и мороженого.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург