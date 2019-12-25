Спрос на услуги такси упал на 30%

На фоне пандемии коронавируса рынок перевозок демонстрирует снижении показателей.

Стало известно, что с понедельника 23-го марта городские службы такси отмечают снижение спроса на перевозки на 10-30%. По информации, предоставленной "Фонтанкой", петербуржцы вызывают такси в основном в утренние и вечерние часы для того, чтобы избежать поездок в общественном транспорте.

Снижение спроса объясняется тем, что множество людей перешло на удаленную работу, а у школьников начались каникулы. Также ограничение авиасообщений с другими странами резко снизило заказы в аэропорты.

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