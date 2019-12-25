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Уполномоченный по правам человека в Петербурге предложил ужесточить карантин
Сегодня, 10:09
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arteliseev

Уполномоченный по правам человека в Петербурге предложил ужесточить карантин

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Он предлагает запретить выходить из дома без крайней необходимости.

В среду, 25-го марта, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов выступил с заявлением. На заседании Законодательного собрания города он предложил сократить социальные контакты между людьми и перевести максимальное количество сотрудников на удаленную работу.

Также омбудсмен заявил, что официальная статистика по пандемии вряд ли адекватна ситуации, а реальные цифры распространения коронавируса в России на данный момент неизвестны. Пик эпидемии еще впереди, считает он.

Ранее мы писали, что из-за коронавируса перенесли голосование по поправкам в Конституцию.

Фото: ombudsmanspb.ru

Теги: карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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