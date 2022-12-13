Спрос на сотрудников ЖКХ в Петербурге возрос на 40%

Лидером по размещению вакансий в отрасли по РФ оказалась Москва.

В преддверии дня работников сферы благоустройства и ЖКХ, аналитики hh.ru по СЗФО провели анализ российского рынка труда в секторе. Как выяснилось, спрос на новый персонал этой отрасли в Петербурге вырос на 40% с начала 2023 года.

Всего с января в стране было размещено 15 тыс. вакансий, связанных со сферой ЖКХ. На 26% чаще стали искать специалистов по благоустройству.

Каждая пятая вакансия отрасли, или 22%, приходится на российскую столицу. Следом идут Петербург (11%) и Свердловская область (7%). В СЗФО спрос на коммунальщиков оказался 34% выше, чем в начале 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что плата за ЖКХ в Петербурге в марте вырастет у жильцов домов с общим прибором учета воды.

Фото: Piter.TV