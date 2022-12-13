Плата за ЖКХ в Петербурге в марте вырастет у жильцов домов с общим прибором учета воды

Согласно данным Жилищного комитета, перерасчет платы за содержание общего имущества должен проводиться в первом квартале каждого года за весь минувший год.

В марте услуги ЖКХ подорожают для некоторых жителей Петербурга, сообщил РБК.

Изменения касаются оплаты общедомовых нужд. Некоторым петербуржцам придётся заплатить больше за эту услугу. Как отметили специалисты, это возможно, если плохо работает УК или при махинациях со счетчиками со стороны жильцов.

Согласно данным Жилищного комитета, перерасчет платы за содержание общего имущества должен проводиться в первом квартале каждого года за весь минувший год. Управляющие компании обязаны это сделать до 6 марта.

Подорожание ждёт жильцов в тех домах, где есть общие счётчики на домовые услуги вместо раздельных. Будет пересчитан расход воды на мытьё лестниц, расход электричества в парадных и лифтах.

Фото: Piter.tv