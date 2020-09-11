Спрос на сладости возрос в Петербурге

Повышенный интерес горожан к кондитерским изделиям объясняют желанием "заесть стресс".

В Северной столице растёт спрос на сладости. Как пишет "Деловой Петербург", "старожилы" рынка постоянно расширяют бизнес и открывают новые точки. Кроме того, в отрасли возникают новые компании.

На данный момент наиболее крупными производителями кондитерских изделий являются фабрика имени Н. К. Крупской, "Невские берега", фабрика "Петербургский КондитерЪ", "Невский кондитер". Среди новых представителей можно отметить фабрику "Культура". По словам PR–директора фабрики и эксперта по шоколаду Виктории Дим, на данный момент 95% всех конфет в стране создаются из ординарного шоколада, какао–масса для которых импортируется из других стран.

Повышенный интерес петербуржцев к сладкому аналитики объясняют желанием "заесть стресс".

Ранее мы сообщили о том, что цены на овощи и мясо продолжают расти в Петербурге.

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